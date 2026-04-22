19:49, 22 апреля 2026

Страна ЕС приняла решение по вопросу выхода из НАТО

Испания проголосовала против референдума по выходу страны из НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Большинство членов конгресса депутатов Испании проголосовали против предложения левой партии «Подемос» о созыве референдума по вопросу выхода страны из Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за инициативу проголосовали всего 20 депутатов, а против нее — 300. При этом 25 политиков воздержались от голосования.

9 марта партия «Подемос» выступила с предложением провести референдум по вопросу выхода Испании из НАТО. Представитель партии Пабло Фернандес обосновал это тем, что власти страны должны не допустить любого участия испанской армии в конфликте на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией из-за отказа нарастить расходы на оборону в рамках Североатлантического альянса. По его словам, Вашингтон не хочет иметь никаких дел с Мадридом.

В ответ на эти заявления, правительство Испании призвало США уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом (ЕС).

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Все новости
