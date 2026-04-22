Сырский заявил о планах России взять всю Украину

Сырский: Россия намерена взять под контроль не только Донбасс, но и всю Украину

Россия хочет взять под контроль территорию всей Украины. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram.

«[Армия России] не оставляет попыток продвижения и намерена взять не только Донбасс, но и всю Украину», — написал Сырский.

Об этом он сообщил на встрече с главой военного экспертного совета ARES при ВСУ, бывшим замглавы верховного главнокомандующего НАТО генералом Ричардом Ширреффом.

Ранее стало известно о возможном обрушении обороны Вооруженных сил Украины у границы Донецкой народной республики. Такую перспективу открыло взятие Гришино к северо-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) армией России.