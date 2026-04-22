Стало известно о возможном обрушении обороны ВСУ у границы ДНР

ТАСС: Взятие Гришино ВС России обрушит оборону ВСУ на пути к границе ДНР

Взятие Гришино к северо-западу от Красноармейска Вооруженными силами (ВС) России обрушит оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пути к административной границе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС заявил источник в российских силовых структурах.

«Гришино — это плацдарм, расширение которого означает обрушение обороны противника в направлении административной границы ДНР и соседствующей Днепропетровской области», — подчеркнул собеседник агентства.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

21 апреля начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов рассказал о взятии Гришино, а также о зачистке населенного пункта Новый Донбасс на северо-западе ДНР. Кроме того, часть сил группировки войск ВС России «Центр» продолжает работу над созданием зоны безопасности в Днепропетровской области.