Стало известно о возможном обрушении обороны ВСУ у границы ДНР

09:06, 22 апреля 2026

ТАСС: Взятие Гришино ВС России обрушит оборону ВСУ на пути к границе ДНР
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Взятие Гришино к северо-западу от Красноармейска Вооруженными силами (ВС) России обрушит оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пути к административной границе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС заявил источник в российских силовых структурах.

«Гришино — это плацдарм, расширение которого означает обрушение обороны противника в направлении административной границы ДНР и соседствующей Днепропетровской области», — подчеркнул собеседник агентства.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

21 апреля начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов рассказал о взятии Гришино, а также о зачистке населенного пункта Новый Донбасс на северо-западе ДНР. Кроме того, часть сил группировки войск ВС России «Центр» продолжает работу над созданием зоны безопасности в Днепропетровской области.

    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Москвичей предупредили о незаконности случаев включения чаевых в счет

    Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел

    Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

    Полицейский открыл огонь по россиянину-водолазу

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Все новости
