Тела нескольких вагнеровцев извлекли из могил в российском городе

Тела трех бойцов ЧВК «Вагнер» извлекли из могил в Березовском под Екатеринбургом

Тела нескольких бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» извлекли из могил на кладбище в городе Березовском под Екатеринбургом. Об этом сообщает портал E1.ru.

По информации издания, на эксгумации настояли родственники похороненных в Березовском вагнеровцев. Как объяснили порталу сотрудники ритуального агентства, тела извлекли ради перезахоронения в родных для погребенных бойцов регионах. Последняя эксгумация состоялась «буквально несколько месяцев назад» — из-под типичного вагнеровского памятника в виде черного «зуба дракона» извлекли останки бойца из Челябинска.

При этом отмечается, что после эксгумации тем сами черные пирамиды возвращают на место, чтобы облик захоронения не менялся.

