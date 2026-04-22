11:14, 22 апреля 2026Россия

Тела нескольких вагнеровцев извлекли из могил в российском городе

Тела трех бойцов ЧВК «Вагнер» извлекли из могил в Березовском под Екатеринбургом
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom  

Тела нескольких бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» извлекли из могил на кладбище в городе Березовском под Екатеринбургом. Об этом сообщает портал E1.ru.

По информации издания, на эксгумации настояли родственники похороненных в Березовском вагнеровцев. Как объяснили порталу сотрудники ритуального агентства, тела извлекли ради перезахоронения в родных для погребенных бойцов регионах. Последняя эксгумация состоялась «буквально несколько месяцев назад» — из-под типичного вагнеровского памятника в виде черного «зуба дракона» извлекли останки бойца из Челябинска.

При этом отмечается, что после эксгумации тем сами черные пирамиды возвращают на место, чтобы облик захоронения не менялся.

Ранее стали известны подробности конфликта бывшего владельца ЧВК Евгения Пригожина с Сергеем Шойгу и Минобороны России из-за снарядов.

    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    В России подскочили продажи локализованных китайских машин

    Минздрав сформировал новый перечень препаратов для борьбы с раком

    НАТО подняла в воздух истребители в ответ на шаг России

    Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

    Киркоров ответил на упреки в отсутствии голоса

    В России назвали бандитским нападением атаку дронов ВСУ на Сызрань

    Предсказано возвращение в Россию некоторых автобрендов

    Тела нескольких вагнеровцев извлекли из могил в российском городе

    Российские операторы не смогли настроить плату для граждан за трафик через VPN

    Все новости
