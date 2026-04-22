16:07, 22 апреля 2026Бывший СССР

Токаев призвал исключить применение военной силы на Каспии

Токаев призвал не допускать применение военной силы в Каспийском море
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал исключить любое применение военной силы на Каспии. Его слова передает «Sputnik Казахстан».

«Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния», — заявил Токаев.

По его словам, охрана Каспийского моря имеет существенное значение для баланса экологии и биоразнообразия.

Ранее Токаев заявил, что суть проблемы Ормузского пролива связана с ядерным оружием. Он также подчеркнул, что Казахстан обратился ко всем сторонам конфликта с просьбой проявить сдержанность.

