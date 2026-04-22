12:03, 22 апреля 2026Авто

У арестованного заместителя директора «Патриота» нашли целый автопарк

Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал Mash

У заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука, арестованного за взятку в размере 18 миллионов рублей, обнаружился целый автопарк. Об этом пишет Telegtam-канал Mash.

Семь транспортных средств оформлены на Мелимука и его супругу. В коллекции есть внедорожники Jeep Grand Cherokee, Cadillac Escalade и Chevrolet Captiva, кроссовер Acura MDX, а также Hyundai, Audi и Skoda.

Ранее стало известно, что суд арестовал заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в апреле он получил взятку в размере 18 миллионов рублей от директора компании «Гермес» за общее покровительство. Эта фирма в 2025 году заключила контракты стоимостью 1,4 миллиарда рублей на обслуживание «Патриота» в Московской области и его филиала в Санкт-Петербурге.

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Назван «главный ракетный сюрприз» Ирана для США

    В ВСУ назвали самую горячую точку на Харьковском направлении

    Ведущая узнала о раке и назвала его «ударом под дых»

    Российским пенсионерам напомнили о переносе выплат

    Трампа уличили в противоречащих реальности заявлениях

    Юрист оценил шансы историка-расчленителя Соколова на УДО

    В Петербурге иномарка сбила человека, снесла ограждение, рухнула в канал и попала на видео

    Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    Все новости
