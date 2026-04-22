Задержан замглавы парка «Патриот»

Суд арестовал замгендиректора парка «Патриот» Мелимука за взятку в 18 млн рублей

Суд арестовал заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мелимук обвиняется в получении особо крупной взятки. Следствие полагает, что в апреле он получил взятку в размере 18 миллионов рублей от директора компании «Гермес» за общее покровительство. Сама фирма в 2025 году заключила контракты на обслуживание «Патриота» в Московской области и его филиала в Санкт-Петербурге на 1,4 миллиарда рублей.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова, который построил себе дачу и баню за счет денег на строительство «Патриота».