Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:49, 22 апреля 2026

Задержан замглавы парка «Патриот»

Суд арестовал замгендиректора парка «Патриот» Мелимука за взятку в 18 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Суд арестовал заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мелимук обвиняется в получении особо крупной взятки. Следствие полагает, что в апреле он получил взятку в размере 18 миллионов рублей от директора компании «Гермес» за общее покровительство. Сама фирма в 2025 году заключила контракты на обслуживание «Патриота» в Московской области и его филиала в Санкт-Петербурге на 1,4 миллиарда рублей.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова, который построил себе дачу и баню за счет денег на строительство «Патриота».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok