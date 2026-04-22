L'AntiDiplomatico: Слова Путина о целях СВО показывают переговорную стратегию РФ

Слова президента РФ Владимира Путина об уверенности России в достижении целей специальной военной операции (СВО), но без публичных заявлений, отражают переговорную стратегию Кремля. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

В публикации говорится, что Москва заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, но на четко обозначенных условиях.

«При отсутствии соглашения они готовы продолжать военную операцию до достижения поставленных целей. В этом контексте слова Путина, по сути, обозначают двойную стратегию: избегать излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество», - отмечает издание.

Ранее Мария Захарова заявила, что Италия много лет была одурманена собственной пропагандой, теперь ей пора задаться вопросом, на какой стороне истории они находятся.