19:50, 22 апреля 2026Интернет и СМИ

В Италии назвали слова Путина о целях СВО отражающими переговорную стратегию РФ

L'AntiDiplomatico: Слова Путина о целях СВО показывают переговорную стратегию РФ
Слова президента РФ Владимира Путина об уверенности России в достижении целей специальной военной операции (СВО), но без публичных заявлений, отражают переговорную стратегию Кремля. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

В публикации говорится, что Москва заявляет о готовности к дипломатическому урегулированию, но на четко обозначенных условиях.

«При отсутствии соглашения они готовы продолжать военную операцию до достижения поставленных целей. В этом контексте слова Путина, по сути, обозначают двойную стратегию: избегать излишне громких заявлений на публике, одновременно укрепляя позиции на земле с расчетом превратить военные успехи в переговорное преимущество», - отмечает издание.

Ранее Мария Захарова заявила, что Италия много лет была одурманена собственной пропагандой, теперь ей пора задаться вопросом, на какой стороне истории они находятся.

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Все новости
