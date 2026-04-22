15:36, 22 апреля 2026Авто

В Краснодаре перевернулась пассажирская маршрутка

Шесть человек попали в больницу после наезда маршрутки на бордюр в Краснодаре
Марина Аверкина

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Краснодаре на улице Северной произошла авария с участием маршрутки. В результате происшествия шесть человек пострадали, сообщает портал 93.ru.

Пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что 57-летний водитель автобуса в какой-то момент потерял контроль над управлением и наехал на бордюр, после чего маршрутка завалилась на бок. В момент ДТП в салоне находились девять человек. Шестерым из них потребовалась помощь врачей, их доставили в медучреждение. Информации о характере полученных травм нет.

Позже в социальных сетях появилось видео аварии. Видно, как ПАЗ движется по крайней правой полосе перед пересечением с улицей Школьной. Когда транспортное средство набрало скорость, его начало разворачивать боком. Автобус ударился о бордюрный камень и опрокинулся.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала, в каких случаях лучше отказаться от поездок на личном транспорте и временно пересесть на общественный.

