В Краснодаре перевернулась пассажирская маршрутка

Шесть человек попали в больницу после наезда маршрутки на бордюр в Краснодаре

В Краснодаре на улице Северной произошла авария с участием маршрутки. В результате происшествия шесть человек пострадали, сообщает портал 93.ru.

Пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что 57-летний водитель автобуса в какой-то момент потерял контроль над управлением и наехал на бордюр, после чего маршрутка завалилась на бок. В момент ДТП в салоне находились девять человек. Шестерым из них потребовалась помощь врачей, их доставили в медучреждение. Информации о характере полученных травм нет.

Позже в социальных сетях появилось видео аварии. Видно, как ПАЗ движется по крайней правой полосе перед пересечением с улицей Школьной. Когда транспортное средство набрало скорость, его начало разворачивать боком. Автобус ударился о бордюрный камень и опрокинулся.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

