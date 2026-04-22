Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 22 апреля 2026Мир

В Пентагоне раскрыли сроки разминирования Ормузского пролива

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Расчистка Ормузского пролива от мин может занять полгода. Вряд ли она будет проведена до окончательного завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на чиновников Пентагона.

«Пентагон проинформировал Конгресс о том, что на полную очистку Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может уйти шесть месяцев и любая подобная операция вряд ли будет проведена до окончания конфликта», — говорится в статье.

Как говорится в статье, экономические последствия конфликта могут проявиться в конце 2026 года или даже позже. Доклад был представлен в ходе закрытого брифинга для американских законодателей. Озвученные сроки показывают, что цены на нефть и топливо могут оставаться высокими еще долго после заключения возможного мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что американскую блокаду Ормузского пролива обошли несколько десятков иранских судов. До этого Bloomberg написало, что проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok