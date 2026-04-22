Блокаду США обошли десятки иранских судов

17:39, 22 апреля 2026

Американскую блокаду Ормузского пролива обошли десятки танкеров Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Американскую блокаду Ормузского пролива обошли несколько десятков иранских судов. Об этом в соцсети Х со ссылкой на данные The Financial Times сообщает издание Clash Report.

«По меньшей мере 34 танкера, связанных с Ираном, смогли обойти американскую блокаду, в том числе несколько судов, перевозивших сырую нефть», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg написало, что проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий президента США Дональда Трампа.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

