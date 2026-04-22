В США назвали «заставший Трампа врасплох» шаг Ирана

Аналитик Слебода: Закрытие Ормузского пролива застало Трампа врасплох

Закрытие Ираном Ормузского пролива стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа. Заставшее американского лидера врасплох действие Тегерана назвал аналитик Марк Слебода.

«Трамп не верил, что иранцы когда-либо перекроют пролив. А когда это произошло, его очень расстроило, насколько легко это сделать», — сказал он.

По его мнению, США не имеют возможности добиться победы над Ираном военным путем.

Ранее сообщалось, что угрозы Трампа заблокировать Ормузский пролив не заставят Иран отказаться от ключевых требований по переговорам. Издание Advance указало, что Иран вряд ли пойдет на серьезные уступки, поскольку контроль над Ормузом стал «самым мощным оружием Тегерана» и дает ему важные экономические рычаги влияния.