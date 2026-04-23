Американская Eli Lilly подала на российскую «Промомед» в суд из-за лекарства от рака

Иск Eli Lilly к «Промомед» из-за лекарства от рака поступил в Арбитражный суд

В Арбитражный суд Москвы поступил иск Eli Lilly к российской фармкомпании «Промомед». Материалы размещены в картотеке арбитражных дел.

Американский производитель подал в суд на московскую компанию из-за дженерика абемациклиба — действующего вещества препарата «Зенлистик», применяемого при лечении рака молочной железы. Российское лекарство зарегистрировали в декабре 2025 года, но исключительные права на оригинал действуют в России до августа 2034 года.

Предварительное заседание по делу назначено на 30 июня 2026 года.

Абемациклиб входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. «Ленты.ру») и приобретается в рамках госзаказа, в результате чего патентный спор вокруг дженерика может повлиять на его будущие закупки.

Арбитражный суд Москвы ранее отказал швейцарской Roche в запрете препарата рисдиплам. Компании «Промомед» пытались запретить вводить в гражданский оборот воспроизведенный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), а также отменить регистрацию препарата и цены на него.