Бывший СССР
13:46, 23 апреля 2026

Буданов оценил угрозу Украине со стороны Белоруссии

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украинские военнослужащие следят за границей с Белоруссией. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

По словам Буданова, со стороны Минска якобы существует повышенная угроза, поэтому разведывательные органы Украины следят за ситуацией на границе.

При этом глава офиса президента Украины допустил непосредственное участие Белоруссии в конфликте.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к присоединению к конфликту против Украины. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск выступает против своего участия и вступит в конфликт только в том случае, если республике будет угрожать опасность.

