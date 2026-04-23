Буданов оценил угрозу Украине со стороны Белоруссии

Буданов: Украинские войска наблюдают за границей с Белоруссией

Украинские военнослужащие следят за границей с Белоруссией. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

По словам Буданова, со стороны Минска якобы существует повышенная угроза, поэтому разведывательные органы Украины следят за ситуацией на границе.

При этом глава офиса президента Украины допустил непосредственное участие Белоруссии в конфликте.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к присоединению к конфликту против Украины. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Минск выступает против своего участия и вступит в конфликт только в том случае, если республике будет угрожать опасность.