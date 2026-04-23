14:26, 23 апреля 2026

Экс-офицер США Крапивник рассказал о традиции ВСУ оставаться «с головой в петле»
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник рассказал ведущему телеканала RT Рику Санчесу о тактике военных Украины с «головой в петле». Он отметил, что это такая «традиция».

Как рассказал Крапивник, военные давно придерживаются тактики, когда их «голова находится в петле». ВСУ не вынимают ее, «даже когда есть шанс». Так он высказался о попытках Украины оборонять «последние города-крепости».

Бывший американский офицер сообщил, что украинские подразделения все еще остаются в Красном Лимане, Славянске и Краматорске, так как там есть часть укреплений. Именно их они строили «последние 12 лет, заливая тонны бетона» и создавая огневые позиции.

Войска, по мнению собеседника телеканала, остаются там и по сей день. Бойцы не будут их покидать, пока их не уничтожат, указал он.

Ранее стало известно, что подразделения Российской армии закрепились в Рай-Александровке близ Славянска. Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что войска находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в 7 километрах от окраин Краматорска. Все эти города называют последней границей обороны ВСУ в Донбассе.

