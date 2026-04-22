Российские войска продвинулись близ Славянска

Подразделения ВС России продвинулись в Рай-Александровке

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации закрепились в Рай-Александровке близ Славянска. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска закрепились на восточной окраине Рай-Александровки», — передает канал слова своего источника.

По его словам, российские войска наступают со стороны Никифоровки и Калеников.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России находятся в 12 километрах от окраин Славянска и в 7 километрах от окраин Краматорска, населенных пунктов, которые называют последним рубежом обороны украинских войск в Донбассе.