Европа ввела новые запреты для российских СМИ

Евросоюз запретил распространять контент российских СМИ, попавших под санкции

Европейский союз (ЕС) ввел новые запреты для российских СМИ. Об ограничениях, принятых в рамках 20-го пакета антироссийских санкций, говорится на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что законодательный орган включил в санкционный список ресурсы, которые распространяют контент российских медиа, ранее попавших под рестрикции.

При этом отмечается, что российским журналистам не запрещается работать в Европе. Они могут, в частности, проводить интервью и заниматься другой журналистской деятельностью.

Кроме того, Европа запретила предоставлять России услуги в сфере кибербезопасности.

В этом же пакете санкций Евросоюз ужесточил ограничения в отношении Белоруссии. Об этом сообщил МИД Эстонии.