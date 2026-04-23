Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:35, 23 апреля 2026

Европа ввела новые запреты для российских СМИ

Евросоюз запретил распространять контент российских СМИ, попавших под санкции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Европейский союз (ЕС) ввел новые запреты для российских СМИ. Об ограничениях, принятых в рамках 20-го пакета антироссийских санкций, говорится на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что законодательный орган включил в санкционный список ресурсы, которые распространяют контент российских медиа, ранее попавших под рестрикции.

При этом отмечается, что российским журналистам не запрещается работать в Европе. Они могут, в частности, проводить интервью и заниматься другой журналистской деятельностью.

Кроме того, Европа запретила предоставлять России услуги в сфере кибербезопасности.

В этом же пакете санкций Евросоюз ужесточил ограничения в отношении Белоруссии. Об этом сообщил МИД Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok