Любителям поздних перекусов сделали предостережение

Врач Дадигири: Поздние перекусы вкупе со стрессом провоцируют запоры и диарею

Поздние перекусы вкупе с регулярным стрессом могут нанести значительный вред кишечнику, рассказала американский терапевт Харика Дадигири. Ее предостережение опубликовало Mirror.

Дадигири сослалась на результаты проведенного ей исследования, показавшего, что люди с хроническим стрессом съедают четверть ежедневной нормы калорий после 21:00 и в 1,7 раза чаще испытывают такие проблемы, как запоры и диарея. Кроме того, терапевт заявила, что у любителей поздних перекусов с высоким уровнем стресса вероятность любых расстройств кишечника в 2,5 раза выше. «Важно не только то, что вы едите, но и когда вы это едите. А когда вы уже испытываете стресс, поздний прием пищи может нанести двойной удар по здоровью ЖКТ», — подчеркнула врач.

При этом Дадигири призвала не отказываться от угощений. «Я не из полиции по борьбе с мороженым, у всех должно быть свое мороженое, но, возможно, лучше в начале дня», — отметила она. Соблюдение стабильного режима приема пищи будет поддерживать пищеварительную функцию, заключила врач.

