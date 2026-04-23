Любителям поздних перекусов сделали предостережение

19:35, 23 апреля 2026

Врач Дадигири: Поздние перекусы вкупе со стрессом провоцируют запоры и диарею
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Поздние перекусы вкупе с регулярным стрессом могут нанести значительный вред кишечнику, рассказала американский терапевт Харика Дадигири. Ее предостережение опубликовало Mirror.

Дадигири сослалась на результаты проведенного ей исследования, показавшего, что люди с хроническим стрессом съедают четверть ежедневной нормы калорий после 21:00 и в 1,7 раза чаще испытывают такие проблемы, как запоры и диарея. Кроме того, терапевт заявила, что у любителей поздних перекусов с высоким уровнем стресса вероятность любых расстройств кишечника в 2,5 раза выше. «Важно не только то, что вы едите, но и когда вы это едите. А когда вы уже испытываете стресс, поздний прием пищи может нанести двойной удар по здоровью ЖКТ», — подчеркнула врач.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

При этом Дадигири призвала не отказываться от угощений. «Я не из полиции по борьбе с мороженым, у всех должно быть свое мороженое, но, возможно, лучше в начале дня», — отметила она. Соблюдение стабильного режима приема пищи будет поддерживать пищеварительную функцию, заключила врач.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что соль негативно влияет на память. По ее словам, особенно она опасна для мужчин.

