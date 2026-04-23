Мастер по ремонту раскрыл тайну исчезновения носков после стирки

Мастер из Бреста: Носки могут попасть в щель у манжеты стиральной машины

Мастер по ремонту с никнеймом @remont.stiralok.brest из Бреста раскрыл тайну исчезновения носков после стирки. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах специалист показал, что во время работы прибора одежда может попасть в щель между барабаном и резиновой манжетой люка стиральной машины. В результате вещь затягивает внутрь устройства, и она там застревает.

«Поэтому после стирки так часто пропадают носки, трусы, детские вещи и всякая мелочь», — отметил автор поста, посоветовав стирать данные изделия в мешке.

Ранее в марте видео блогерши Кайли Кенвалль с забытой в сушильной машине ручкой описали в сети фразой «самое страшное за день».