Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:26, 23 апреля 2026Россия

Минпросвещения рассказало подробности о возможностях не сдавших ОГЭ школьников

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут освоить рабочую профессию и параллельно учиться и готовиться к пересдаче экзаменов. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они (школьники — прим. «Ленты.ру») не только не выпадают из учебного процесса, продолжая готовиться к пересдаче экзаменов, но осваивают востребованные в их регионе профессии», — пояснил он.

Отмечается, что отучившиеся девять классов и успешно освоившие рабочую профессию подростки получат свидетельство о присвоении квалификации.

Ранее стало известно, что Минпросвещения подготовило перечень школ в приграничных регионах России, где ученики смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok