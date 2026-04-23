Минпросвещения рассказало подробности о возможностях не сдавших ОГЭ школьников

Кравцов: Не сдавшие ОГЭ школьники смогут учиться и осваивать профессию

Школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут освоить рабочую профессию и параллельно учиться и готовиться к пересдаче экзаменов. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Они (школьники — прим. «Ленты.ру») не только не выпадают из учебного процесса, продолжая готовиться к пересдаче экзаменов, но осваивают востребованные в их регионе профессии», — пояснил он.

Отмечается, что отучившиеся девять классов и успешно освоившие рабочую профессию подростки получат свидетельство о присвоении квалификации.

Ранее стало известно, что Минпросвещения подготовило перечень школ в приграничных регионах России, где ученики смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ.