08:09, 23 апреля 2026

Многодетная мать в мини-платье прокатилась на скейтборде и вызвала ажиотаж в сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Многодетная мать Чэнь Цзинъи с никнеймом @chenjingyi1030 из Китая в откровенном наряде прокатилась на скейтборде и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах блогерша предстала в облегающем фиолетовом мини-платье, высоких носках и слингбэках (женские туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру»). Также она взяла с собой сумку и солнцезащитные очки и дополнила образ украшениями. При этом женщина продемонстрировала, как встает на доску и катается на ней по улицам.

Ролик набрал 2,2 миллиона просмотров. Зрители восхитились Цзинъи в комментариях. «Ты уникальная и волшебная», «Такой я представляю себе свободу!», «В этом видео прекрасно все», «Самая крутая девушка в мире», «Невероятная свобода и красота», — заявили они.

В описании профиля женщины указано, что она одна воспитывает четверых детей. Она позиционирует себя как инструктора по сноуборду, модель и продавца в прямых эфирах. Также китаянка отметила, что ее вес составляет 79,5 килограмма при росте 164 сантиметра.

В феврале 2024 года американская комедиантка, актриса, писательница и телеведущая Челси Хэндлер прокатилась в бикини на лыжах в честь своего 49-летия.

    Последние новости

    ВСУ атакуют Самарскую область вторую ночь подряд. Беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Что известно о последствиях?

    В Китае учитель вырастил более двухсот приемных детей

    «Ясновидящая» не предугадала встречу с российскими полицейскими

    Трампа призвали «завершить начатое» в Иране

    Госдолг двух европейских стран превысил 3 триллиона евро

    США разозлись на Ирак

    Порноактрисы вступились за члена парламента с секс-игрушками

    Многодетная мать в мини-платье прокатилась на скейтборде и вызвала ажиотаж в сети

    Москвичам рассказали о погоде

    Тайвань подписал с США контракты на поставку вооружений на миллиарды долларов

    Все новости
