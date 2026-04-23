Многодетная мать в мини-платье прокатилась на скейтборде и вызвала ажиотаж в сети

Многодетная мать Чэнь Цзинъи с никнеймом @chenjingyi1030 из Китая в откровенном наряде прокатилась на скейтборде и вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах блогерша предстала в облегающем фиолетовом мини-платье, высоких носках и слингбэках (женские туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру»). Также она взяла с собой сумку и солнцезащитные очки и дополнила образ украшениями. При этом женщина продемонстрировала, как встает на доску и катается на ней по улицам.

Ролик набрал 2,2 миллиона просмотров. Зрители восхитились Цзинъи в комментариях. «Ты уникальная и волшебная», «Такой я представляю себе свободу!», «В этом видео прекрасно все», «Самая крутая девушка в мире», «Невероятная свобода и красота», — заявили они.

В описании профиля женщины указано, что она одна воспитывает четверых детей. Она позиционирует себя как инструктора по сноуборду, модель и продавца в прямых эфирах. Также китаянка отметила, что ее вес составляет 79,5 килограмма при росте 164 сантиметра.

В феврале 2024 года американская комедиантка, актриса, писательница и телеведущая Челси Хэндлер прокатилась в бикини на лыжах в честь своего 49-летия.