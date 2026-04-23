На передовой рассказали о новой засадной тактике украинских БПЛА

Артиллерист Лис: Украинские БПЛА все реже атакуют с воздуха, предпочитая засады

Ударные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) все реже атакуют российский транспорт и пехоту с воздуха, предпочитая засадную тактику. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» заместитель командира взвода управления артиллерийской разведки с позывным Лис.

По его словам, в недавнем прошлом дроны просто искали скопления живой силы, наводились и атаковали. Противодействовать этому было почти невозможно.

«Теперь обе армии нашли способы защиты: стало больше средств РЭБ, оружия для поражения БПЛА, выносных пунктов воздушного наблюдения», — говорит Лис.

Теперь же, как утверждает военнослужащий, операторы стремятся незаметно направить БПЛА к точке интереса, приземлиться и ожидать цель вдоль дорог или около блиндажей.

«Проще говоря, не кружат в небе и не высматривают цель, а садятся на землю и ждут. Мы называем такие дроны "ждунами". Наши тоже используют эту тактику, но, на мой взгляд, заметно реже», — заключил артиллерист.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что между Киевом и Москвой идет постоянное соревнование в численности и качестве подразделений беспилотных систем. Среди главных проблем украинских частей БПЛА он выделил сферу закупок, организационно-штатные перемены и поддержку R&D-мастерских (от Research and Development).