12:05, 23 апреля 2026

На передовой рассказали о новой засадной тактике украинских БПЛА

Артиллерист Лис: Украинские БПЛА все реже атакуют с воздуха, предпочитая засады
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ударные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) все реже атакуют российский транспорт и пехоту с воздуха, предпочитая засадную тактику. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» заместитель командира взвода управления артиллерийской разведки с позывным Лис.

По его словам, в недавнем прошлом дроны просто искали скопления живой силы, наводились и атаковали. Противодействовать этому было почти невозможно.

«Теперь обе армии нашли способы защиты: стало больше средств РЭБ, оружия для поражения БПЛА, выносных пунктов воздушного наблюдения», — говорит Лис.

Теперь же, как утверждает военнослужащий, операторы стремятся незаметно направить БПЛА к точке интереса, приземлиться и ожидать цель вдоль дорог или около блиндажей.

«Проще говоря, не кружат в небе и не высматривают цель, а садятся на землю и ждут. Мы называем такие дроны "ждунами". Наши тоже используют эту тактику, но, на мой взгляд, заметно реже», — заключил артиллерист.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что между Киевом и Москвой идет постоянное соревнование в численности и качестве подразделений беспилотных систем. Среди главных проблем украинских частей БПЛА он выделил сферу закупок, организационно-штатные перемены и поддержку R&D-мастерских (от Research and Development).

