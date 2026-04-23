Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:15, 23 апреля 2026

На Западе ответили на эксцентричный план Украины по Донбассу

Spiegel: Переименование Донбасса в честь Трампа не поможет Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Политические заигрывания Киева перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вряд ли помогут Украине. К такому выводу пришла немецкая газета Spiegel.

Так СМИ оценило опубликованную в The New York Times информацию о планах Киева переименовать часть подконтрольного ВСУ Донбасса в «Донниленд» в честь действующего главы США.

«Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались. Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в "Донниленд"», — говорится в статье.

Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации, считают авторы материала.

Ранее сообщалось, что после эксцентричных заявлений о предложении Киева назвать подконтрольную ему часть Донбасса в честь президента США Дональда Трампа, Украине следует переименовать и Киев. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. Дипломат подчеркнул, что куда более серьезным международно-политическим вопросом остается поддержка Киева со стороны ряда европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok