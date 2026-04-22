12:13, 22 апреля 2026Бывший СССР

В России предложили переименовать Киев

Посол Долгов: После заявлений о «Донниленде» Украине стоит переименовать Киев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

После заявлений о предложении Киева назвать подконтрольную ему часть Донбасса в честь президента США Дональда Трампа — «Донниленд» — Украине следует переименовать и Киев. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, передает «Газета.ру».

«Издевки друг над другом, они издеваются, стебутся, поэтому не надо обращать внимание на это (...) Донбасс — территория Российской Федерации. Они могут все что угодно выдумывать, придумывать, но все написано в российской Конституции. Название дано российской Конституцией. Поэтому пусть они занимаются переименованием Киева», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что куда более серьезным международно-политическим вопросом остается поддержка Киева со стороны ряда европейских стран. Он подчеркнул, что такие действия представляют долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские переговорщики предлагали переименовать подконтрольную Киеву часть Донбасса в «Донниленд». Отмечается, что один из них придумал флаг территории и написал ее гимн при помощи ChatGPT.

