Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 21 апреля 2026

Киев захотел создать в Донбассе «Донниленд»

NYT: Украинские переговорщики предлагали создать в Донбассе Донниленд
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

Украинские переговорщики предлагали создать из сохраняющейся под контролем Киева части Донбасса «Донниленд» в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«В ходе мирных переговоров по Украине в последние месяцы украинские официальные лица предлагали назвать часть Донбасса, за которую Россия все еще воюет, "Доннилендом"», — говорится в тексте статьи.

Как отметили журналисты, эту информацию на условиях анонимности им подтвердили четыре человека, связанные с ходом переговоров. Утверждается, что изначально украинский переговорщик в шутку предложил такую инициативу, чтобы убедить администрацию президента США усилить давление на Россию.

Утверждается, что украинский переговорщик также разработал символы «Донниленда» — зелено-золотой флаг и гимн, для создания которого он воспользовался ChatGPT. При этом отмечается, что неизвестно, видели ли их представители американской стороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался считать американского лидера Дональда Трампа гарантией мира на Украине. По его словам, неизвестно, что будет с его гарантиями после окончания президентского срока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok