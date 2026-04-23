00:39, 23 апреля 2026Мир

Названо число перехваченных ВМС США иранских судов

CENTCOM: ВМС США перехватили 29 связанных с Ираном судов
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США с начала блокады Ирана перехватили 29 судов, связанных с Исламской Республикой. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Также командование опровергло сообщения о том, что несколько коммерческих судов обошли блокаду.

«Него II и Нейу не прошли мимо блокады в составе флотилии, которая «перевезла» миллионы баррелей нефти на рынок. На самом деле иранские танкеры под флагом Ирана стоят на якоре в Чах-Бахаре, Иран, после перехвата силами США на этой неделе. Эогепа находится под эскортом эсминца ВМС США в Индийском океане после предыдущей попытки нарушить блокаду», — сообщили в командовании.

Ранее сообщалось, что американскую блокаду Ормузского пролива обошли несколько десятков иранских судов. До этого Bloomberg написало, что проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий президента США Дональда Трампа.

