Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:08, 23 апреля 2026

Обнародована переписка с угрозами российскому школьнику

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Burdun Iliya / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники ФСБ предотвратили вербовку 12-летнего школьника из Приморья, пытавшегося купить читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». Представитель украинской спецслужбы запугал мальчика наказанием за финансирование ВСУ. Переписку с угрозами опубликовал Антитеррористический комитет Приморья.

Кадр: Telegram-канал Антитеррор Приморья

После того как подросток перевел деньги, в мессенджер Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами. Ему написали, что его деньги пошли на поддержку украинских военнослужащих и об этом станет известно российским правоохранительным органам, если он не заплатит за молчание. Школьник рассказал родителям, которые сообщили об угрозах в органы госбезопасности.

В Антитеррористическом комитете предупредили, что угрозами и запугиванием украинские спецслужбы вербуют детей и взрослых для совершения диверсий, и призвали не поддаваться на провокации.

Ранее подросток, планировавший теракт в православном храме в Уфе, рассказал на видео о вербовке в «Исламское Государство» (ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok