Обнародована переписка с угрозами российскому школьнику

ФСБ предотвратила попытку ГУР Украины завербовать школьника из Приморья

Сотрудники ФСБ предотвратили вербовку 12-летнего школьника из Приморья, пытавшегося купить читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». Представитель украинской спецслужбы запугал мальчика наказанием за финансирование ВСУ. Переписку с угрозами опубликовал Антитеррористический комитет Приморья.

После того как подросток перевел деньги, в мессенджер Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами. Ему написали, что его деньги пошли на поддержку украинских военнослужащих и об этом станет известно российским правоохранительным органам, если он не заплатит за молчание. Школьник рассказал родителям, которые сообщили об угрозах в органы госбезопасности.

В Антитеррористическом комитете предупредили, что угрозами и запугиванием украинские спецслужбы вербуют детей и взрослых для совершения диверсий, и призвали не поддаваться на провокации.

Ранее подросток, планировавший теракт в православном храме в Уфе, рассказал на видео о вербовке в «Исламское Государство» (ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).