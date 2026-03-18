Российский подросток рассказал о вербовке в ИГИЛ

Планировавший теракт в Уфе подросток рассказал о вербовке в ИГИЛ

Подросток, планировавший теракт в православном храме в Уфе, рассказал на видео о вербовке в «Исламское Государство» (ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как несовершеннолетнему предъявляют обвинение, после чего он дает показания. По словам юноши, в 2024 году ему написал пользователь, проживающий в Киеве, и стал вербовать его в группировку ИГИЛ. Заданием стало устроить теракт — подрыв необходимо было совершить в месте с большим количеством людей. Местом выбрали церковь.

О задержании подростка стало известно ранее 18 марта. Сообщалось, что он также вербовал старшеклассников в террористическую деятельность.

