04:02, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

Подлость по отношению к соседке по общежитию обернулась для студентки мгновенной расплатой

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Sasha Chornyi / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником ChallengeCareless675 поделилась историей о том, как несколько лет назад отомстила соседке по общежитию колледжа. Камнем преткновения, как это часто бывает в таких местах, стала стирка.

«Если вы когда-нибудь стирали белье в общежитии, вы знаете — это, по сути, гладиаторская арена, поэтому я всегда старалась действовать стратегически и экономно: ставила таймер и приходила пораньше, чтобы достать одежду сразу после окончания стирки», — написала девушка.

В один из дней она обнаружила, что кто-то достал ее одежду раньше времени и просто бросил на стол, перепачканный пролитой газировкой. Из-за этого почти сухая одежда стала влажной и липкой. Девушка пришла в ярость от осознания необходимости новой стирки, однако тут же заметила, что кто-то стирает уже свои вещи в ее машинке.

«Я просто открыла дверцу и высыпала туда целую пачку чипсов, после чего установила самую высокую температуру и позволила стирке продолжиться, уютно устроившись в гостиной на выходе из прачечной. Спустя какое-то время оттуда вышла сердитая девушка с корзиной белья, полной испачканной оранжевыми пятнами от чипсов одежды. Был ли это зрелый поступок? Нет. Восстановил ли он баланс во Вселенной? Тоже нет. Почувствовала ли я себя лучше? Безусловно», — заключила автор.

Ранее другой пользователь Reddit устроил «шоколадную месть» коллеге из-за очереди на стирку. По его словам, причиной конфликта стал дефицит машин для сушки одежды на строительстве объекта.

    Последние новости

    «В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

    ВС России уничтожили иностранных наемников в боях за поселок в ДНР

    Мощные взрывы разбудили жителей Нижегородской области

    Коллекция нижнего белья из синего пакета IKEA вызвала ажиотаж в сети

    Подлость по отношению к соседке по общежитию обернулась для студентки мгновенной расплатой

    В России заявили об отработке Западом сценариев блокады Калининграда

    Глава Рособрнадзора ответил по поводу отмены ЕГЭ

    Россиянка описала мексиканцев словами «живут в другом измерении»

    Синоптики спрогнозировали рецидив зимы в Москве

    Жители российского города остались без водоснабжения

    Все новости
