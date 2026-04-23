Попавшие в Россию 150 плиток темно-коричневого цвета оказались не шоколадом

ФТС перекрыла канал контрабанды гашиша из Белоруссии в Россию

Грузовик привез в Россию 150 плиток темно-коричневого цвета в банках с краской, оказавшихся гашишем. Об этом ТАСС сообщили в ФТС и предоставили оперативное видео с контрабандой.

На кадрах видны металлические банки с белыми свертками, внутри которых плитки темно-коричневого цвета, внешне похожие на шоколад.

Груз гашиша прибыл из Белоруссии. Канал поставки наркотиков был перекрыт совместно Центральной оперативной таможней, ФСБ России и Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь. Изъято 14,5 килограмма наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 43,5 миллиона рублей.

Правоохранительные органы установили участника преступной группы — 40-летнего россиянина, который по указанию куратора контролировал доставку товара в страну. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни из Подмосковья пресекли ввоз 21 килограмма наркотиков из Европы.