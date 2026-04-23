Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 23 апреля 2026

Попавшие в Россию 150 плиток темно-коричневого цвета оказались не шоколадом

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Грузовик привез в Россию 150 плиток темно-коричневого цвета в банках с краской, оказавшихся гашишем. Об этом ТАСС сообщили в ФТС и предоставили оперативное видео с контрабандой.

На кадрах видны металлические банки с белыми свертками, внутри которых плитки темно-коричневого цвета, внешне похожие на шоколад.

Груз гашиша прибыл из Белоруссии. Канал поставки наркотиков был перекрыт совместно Центральной оперативной таможней, ФСБ России и Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь. Изъято 14,5 килограмма наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 43,5 миллиона рублей.

Правоохранительные органы установили участника преступной группы — 40-летнего россиянина, который по указанию куратора контролировал доставку товара в страну. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни из Подмосковья пресекли ввоз 21 килограмма наркотиков из Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Ожидаемые Киевом ракеты для «ударов по Москве» подешевеют

    Иран впервые получил доход от сборов за проход судов через Ормузский пролив

    Пытавшийся взорвать главу поселения россиянин получил 26 лет колонии

    Польского импортера дорогих машин в Россию оштрафовали на миллионы

    Названа главная «вредная привычка» ВСУ на фронте

    На передовой рассказали о новой засадной тактике украинских БПЛА

    Бабкина объяснила выбор Бузовой на роль в спектакле

    Раскрыта маскировавшаяся под борцов с наркотиками банда грабителей в России

    Обвиняемая в хищении российская экс-чиновница сбежала из-под домашнего ареста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok