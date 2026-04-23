10:34, 23 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Предложение обнулить ставку ипотеки для многодетных жестко раскритиковали в Госдуме

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Обещая что-то людям, политики должны понимать, что сдержат свое слово, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на предложение председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей.

«Шикарно. Конечно, если бы в этом предложении содержались бы сведения о том, где мы возьмем волшебным образом столько денег, я бы сказал, что Сергей Михайлович — гениальный экономист. Потому что не в самом лучшем экономическом положении мировом найти такой огромный объем денег без ущерба для других отраслей — это гениально», — заявил Милонов.

Когда мы говорим об ипотеке, о снижении ставки, тем более об обнулении, то мы должны быть людьми честными. Обещая что-то многодетным, давая им такую надежду, мы должны понимать, что мы эту надежду выполним. А то кто же нам верить будет?

Виталий Милоновзампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Парламентарий отметил, что в России начинаются избирательные кампании депутатов.

«Поэтому обещалки сейчас можно давать щедро, а потом разводить руками и говорить, что не поддержала "Единая Россия" или правительство. А то, что они денег не знают, откуда на это брать — это другой вопрос. Поэтому очень жаль, что сейчас такие необдуманные решения звучат», — заключил Милонов.

Ранее Миронов предложил обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей. Глава СР добавил, что партия в целом выступает против какого-либо повышения ставки.

    Последние новости

    Объявлено о «бесчеловечной атаке» ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

    Раненую после обстрела краснокнижную птицу спасли в Уфе

    Врачей обвинили в сокрытии реальной причины смерти сотрудника российского авиазавода

    Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарии в мессенджере

    Уехавший в Израиль комик пошутил про изменения в своей русской речи

    Ученый назвал способ защититься от клещей

    Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

    Исполнительница хита «Матушка-земля» прогулялась по улице в образе за сотни тысяч рублей

    58-летняя женщина расправилась с 93-летним мужем при помощи вазы

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    Все новости
