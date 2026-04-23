Рижский депутат объяснил антироссийские настроения Вайкуле

Росликов: Вайкуле озвучивает антироссийские мысли из-за желания жить в Латвии

Латвийская певица Лайма Вайкуле придерживается антисоветской и антироссийской риторики исключительно из конъюнктурных соображений и потому, что вынуждена соответствовать повестке, проживая в Прибалтике. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Если ты хочешь жить в Латвии, то ты должен повестку соблюдать. Повестка такая, которую она озвучила. Я с трудом ее понимаю», — заявил Росликов.

При этом, по мнению политика, в России певице было комфортнее, чем в Латвии. «Ее там любили, уважали. Она была вхожа во все кабинеты всех политиков и первых лиц», — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что не понимает, зачем Вайкуле понадобилось менять комфортную для неё Россию на Латвию. «Куда? Зачем? Я не понимаю», — заключил он.