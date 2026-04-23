Россия увеличила поставки одного продукта в Грузию

Статслужба Грузии: В марте Россия вдвое нарастила экспорт подсолнечного масла

В марте 2026 года Россия почти вдвое нарастила экспорт подсолнечного масла. Об этом со ссылкой на данные статслужбы постсоветской страны сообщает РИА Новости.

С февраля отгрузки одного продукта выросли с 3,2 миллиона до 5,4 миллиона долларов.

По итогам марта Россия сохранила лидерство в качестве главного поставщика подсолнечного масла в Грузию. На втором месте расположились Украина (272,6 тысячи долларов), а на третьем — Азербайджан (152,7 тысячи долларов).

Также за первый месяц весны суммарная стоимость поставок российской пшеницы в Грузию увеличилась более чем втрое в сравнении с тем же периодом 2025-го. За отчетный период российские аграрии отправили в Грузию пшеницы на общую сумму в 8,1 миллиона долларов. Для сравнения в начале весны прошлого года показатель находился на уровне 2,5 миллиона.

По объемам поставок в Грузию Россия значительно опередила ближайших конкурентов. На второй строчке рейтинга оказались ОАЭ с показателем в 748,9 тысячи долларов, а топ-3 замкнул Казахстан с результатом в 289,8 тысячи.