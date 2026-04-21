Поставки ключевой российской агрокультуры в постсоветскую страну взлетели

РИА Новости: Экспорт российской пшеницы в Грузию вырос в 3,2 раза в марте

По итогам марта 2026 года суммарная стоимость поставок российской пшеницы в Грузию увеличилась более чем втрое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании экспорта ключевой отечественной агрокультуры в постсоветскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период российские аграрии отправили в Грузию пшеницы на общую сумму в 8,1 миллиона долларов. Для сравнения в начале весны прошлого года показатель находился на уровне 2,5 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев совокупная стоимость экспорта отечественной пшеницы в соседнюю страну увеличилась в 3,2 раза, или на 5,6 миллиона долларов.

По объемам поставок в Грузию Россия значительно опередила ближайших преследователей. На второй строчке рейтинга оказались Объединенные Арабские Эмираты с показателем в 748,9 тысячи долларов, а топ-3 замкнул Казахстан с результатом в 289,8 тысячи.

В начале этого года России также заметно нарастила поставки пшеницы в Казахстан. По итогам февраля стоимость экспорта подскочила почти в четыре раза и достигла 22,6 миллиона долларов. Подобная динамика позволила России закрепить за собой статус крупнейшего поставщика пшеницы на рынок Казахстана. Впрочем, несмотря на резкий прирост импорта, Казахстан, как и Грузия, сильно отстают по объемам закупок от лидирующего Египта.