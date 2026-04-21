Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:22, 21 апреля 2026Экономика

Поставки ключевой российской агрокультуры в постсоветскую страну взлетели

РИА Новости: Экспорт российской пшеницы в Грузию вырос в 3,2 раза в марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам марта 2026 года суммарная стоимость поставок российской пшеницы в Грузию увеличилась более чем втрое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании экспорта ключевой отечественной агрокультуры в постсоветскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период российские аграрии отправили в Грузию пшеницы на общую сумму в 8,1 миллиона долларов. Для сравнения в начале весны прошлого года показатель находился на уровне 2,5 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев совокупная стоимость экспорта отечественной пшеницы в соседнюю страну увеличилась в 3,2 раза, или на 5,6 миллиона долларов.

По объемам поставок в Грузию Россия значительно опередила ближайших преследователей. На второй строчке рейтинга оказались Объединенные Арабские Эмираты с показателем в 748,9 тысячи долларов, а топ-3 замкнул Казахстан с результатом в 289,8 тысячи.

В начале этого года России также заметно нарастила поставки пшеницы в Казахстан. По итогам февраля стоимость экспорта подскочила почти в четыре раза и достигла 22,6 миллиона долларов. Подобная динамика позволила России закрепить за собой статус крупнейшего поставщика пшеницы на рынок Казахстана. Впрочем, несмотря на резкий прирост импорта, Казахстан, как и Грузия, сильно отстают по объемам закупок от лидирующего Египта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok