Россия резко нарастила поставки ключевой агрокультуры в постсоветскую страну

РИА Новости: Вывоз пшеницы из России в Казахстан вырос почти в 4 раза в феврале

По итогам февраля 2026 года суммарная стоимость российского экспорта пшеницы в Казахстан увеличилась почти вчетверо в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте экспорта ключевой отечественной агрокультуры в этом направлении сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы постсоветской страны.

За отчетный период показатель достиг 22,6 миллиона долларов. Подобная динамика позволила России закрепить за собой статус крупнейшего поставщика пшеницы на рынок Казахстана.

За последний месяц зимы отечественные агрокомпании обеспечили почти все потребности соседней страны в импорте этой агрокультуры. Ближайший конкурент (Германия) сильно отстал от России, отправив в Казахстан пшеницы на сумму в 28,6 тысячи долларов.

Постсоветская страна не первый год наращивает импорт российской пшеницы. По итогам 2025-го экспорт этой отечественной агрокультуры в Казахстан увеличился более чем втрое в сравнении с показателем за 2024-й и достиг 1,2 миллиона тонн в физическом выражении. Несмотря на это, постсоветская страна все еще сильно отстает по объемам закупок от лидирующего Египта.