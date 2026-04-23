Россияне стали занимать больше денег на покупку машин

НБКИ: Средний размер автокредита в России вырос на 22 %

В марте текущего года средний размер автокредитов в России вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным показателем 2025-го, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер займа на покупку автомобиля составил 1,49 миллиона рублей. Наибольший средний размер выданных автокредитов зафиксирован в Москве (2,09 миллиона рублей), Московской области (1,83 миллиона), Санкт-Петербурге (1,76 миллиона), Ленинградской области (1,61 миллиона.), Краснодарском крае (1,60 миллиона) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (1,60 миллиона).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что средний размер автокредитов стабилизировался в районе 1,5 миллиона рублей. «Такая динамика фиксируется на фоне сокращения спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, а также низким аппетитом к риску со стороны банков», — пояснил он.

Если долго не платить по кредиту, банк вполне может отобрать автомобиль, говорил юрист Юрий Капштык. Даже если по кредиту не платят давно, изъятие автомобиля возможно, только если такие условия прописаны в договоре, а заемщик не реагирует на претензии, указал эксперт.