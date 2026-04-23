14:38, 23 апреля 2026Авто

Россияне стали занимать больше денег на покупку машин

НБКИ: Средний размер автокредита в России вырос на 22 %
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В марте текущего года средний размер автокредитов в России вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным показателем 2025-го, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер займа на покупку автомобиля составил 1,49 миллиона рублей. Наибольший средний размер выданных автокредитов зафиксирован в Москве (2,09 миллиона рублей), Московской области (1,83 миллиона), Санкт-Петербурге (1,76 миллиона), Ленинградской области (1,61 миллиона.), Краснодарском крае (1,60 миллиона) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (1,60 миллиона).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что средний размер автокредитов стабилизировался в районе 1,5 миллиона рублей. «Такая динамика фиксируется на фоне сокращения спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, а также низким аппетитом к риску со стороны банков», — пояснил он.

Если долго не платить по кредиту, банк вполне может отобрать автомобиль, говорил юрист Юрий Капштык. Даже если по кредиту не платят давно, изъятие автомобиля возможно, только если такие условия прописаны в договоре, а заемщик не реагирует на претензии, указал эксперт.

    Последние новости

    Буданов высказался о признании потерянных Украиной территорий

    На рыбалке под Москвой мальчик «поймал» свой глаз на крючок

    В России заявили об ответе в случае блокады Калининградской области Западом

    Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными с Россией

    Зеленский высказался об «угрозе из Белоруссии»

    Публичный скандал стал причиной лишения статуса российского судьи

    Россиянам назвали неожиданную пользу сэндвичей

    В российском вузе создали руку-шахматиста с 3D-камерой

    Россияне стали занимать больше денег на покупку машин

    Олимпийская чемпионка порвала наряд для церемонии вручения премии

    Все новости
