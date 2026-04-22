17:14, 22 апреля 2026

Россиян предупредили о риске лишиться автомобиля по одной причине

Юрист Юрий Капштык: Банк может отобрать купленную в кредит машину
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Банк может отобрать автомобиль, купленный в кредит. Об этом предупредил юрист Юрий Капштык, его слова приводит Primamedia.

За одну просрочку банк машину не заберет, но может это сделать при наличии систематических неплатежей. Даже если по кредиту не платят давно, изъятие автомобиля возможно, только если такие условия прописаны в договоре, а заемщик не реагирует на претензии, указал эксперт.

Ранее стало известно, что объем выданных автокредитов в России вырос на 17,6 процента. За январь-февраль 2026 года было оформлено займов на 184,4 миллиарда рублей. Ранее в НБКИ отмечали, что по итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года суммарный объем выданных в России автокредитов сократился на 34,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. В январе-ноябре банки одобрили гражданам автокредиты на общую сумму примерно 1,375 триллиона рублей. Достигнутый результат оказался почти в полтора раза меньше год к году.

    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Генерал назвал цели ударов ВС России в Одессе

    Путин заявил о росте российского турпотока в страну Африки

    Аллергикам подсказали рабочие способы подготовить организм к сезону цветения

    Россия обратилась к Швеции с просьбой

    Лебедев сравнил унижения на досмотре в одной стране с «худшими временами Советского Союза»

    Девушка нанесла временное тату и удивилась неожиданному эффекту

    Житель Краснодара предложил необычный способ помочь волонтерам в Дагестане

    Володин напомнил политикам один из заветов Ленина

    Еще одна страна выделит сотни миллионов евро на борьбу с энергокризисом

    Все новости
