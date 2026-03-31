11:54, 31 марта 2026Экономика

Россияне бросились брать автокредиты

НБКИ: В январе-феврале объем выданных автокредитов вырос на 17,6 %
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В январе-феврале объем выданных автокредитов вырос на 17,6 процента. О том, что россияне бросились брать займы на покупку машин сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным кредитных организаций, за два месяца таких кредитов оформили на 184,4 миллиарда рублей. При этом в сравнении с показателями 2024 года этот объем упал на треть (минус 32,4 процента).

Существенное сокращение выдачи автокредитов в 2025–2026 годах объяснили ростом ставок и утилизационного сбора, а также ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора по охлаждению рынка.

Больше всего займов выдали в Москве (19,11 миллиарда рублей), Московской области (15,83 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (10,65 миллиарда рублей), Краснодарском крае (10,22 миллиарда рублей) и Татарстане (8,55 миллиарда рублей).

«В 2025–2026 годах на фоне роста рыночных ставок и цен на автомобили было отмечено существенное сокращение спроса на автокредиты. В то же время произошло снижение аппетита к риску со стороны банков, обусловленное ужесточением денежно-кредитной политики регулятора. Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее в НБКИ отмечали, что по итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года суммарный объем выданных в России автокредитов сократился на 34,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. В январе-ноябре банки одобрили гражданам автокредиты на общую сумму примерно в 1,375 триллиона рублей. Достигнутый результат оказался почти в полтора раза меньше год к году.

