08:37, 23 апреля 2026Россия

Россиянка пришла в МФЦ и узнала о собственной «смерти»

Жительница Сергиева Посада пришла в МФЦ и узнала о собственной «смерти»
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Жительница подмосковного Сергиева Посада пришла в многофункциональный центр (МФЦ) и узнала о собственной «смерти». Об этом сообщил «Абзац».

По сведениям издания, россиянка обратилась в МФЦ, чтобы оформить госключ. В ответ прозвучала фраза о том, что она не числится в живых. Сотрудники объяснили новый статус сбоем в системе.

«Умершая» жительница Подмосковья удивилась, поскольку долгое время платила налоги как самозанятая. Ее банковские карты также работали исправно.

Женщину попросили подойти попозже. Если ошибка не исчезнет, россиянке рекомендовали пойти в МВД.

До этого стало известно, что предпринимательнице из Волгограда по ошибке через «Госуслуги» пришла повестка в военкомат. Россиянку перепутали с мужчиной, с которым у нее схожие номера телефонов. Из военкомата женщине принесли извинения и исправили ошибку.

