Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 30 марта 2026Россия

Россиянке пришла повестка в военкомат

Предпринимательнице из Волгограда по ошибке пришла повестка в военкомат
Майя Назарова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Предпринимательнице из Волгограда по ошибке через «Госуслуги» пришла повестка в военкомат. Об этом россиянка рассказала порталу V1.ru.

Женщина разъяснила, что получила тревожное сообщение перед минувшими выходными. Горожанка не могла понять, что делать. Она направила скрины брату.

«Прочитала, что, возможно, это автоматическое сообщение. Но в случае неявки может произойти автоматическая блокировка счетов, запрет на вождение автомобиля, сделки с недвижимостью», — поделилась жительница Волгограда.

Она прописана во Фроловском районе. На этой неделе женщина планировала поехать в военкомат, однако вечером воскресенья ей пришло еще одно уведомление на «Госуслуги». В нем говорилось об отмене предыдущего сообщения. Россиянке также позвонили из военкомата и принесли извинения. «Перепутали меня с каким-то мужчиной. Какие-то номера у нас похожи. Все, ехать мне туда не придется, я выдохнула», — поделилась горожанка.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что на реестр воинского учета было совершено более 19 миллионов атак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok