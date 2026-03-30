Россиянке пришла повестка в военкомат

Предпринимательнице из Волгограда по ошибке пришла повестка в военкомат

Предпринимательнице из Волгограда по ошибке через «Госуслуги» пришла повестка в военкомат. Об этом россиянка рассказала порталу V1.ru.

Женщина разъяснила, что получила тревожное сообщение перед минувшими выходными. Горожанка не могла понять, что делать. Она направила скрины брату.

«Прочитала, что, возможно, это автоматическое сообщение. Но в случае неявки может произойти автоматическая блокировка счетов, запрет на вождение автомобиля, сделки с недвижимостью», — поделилась жительница Волгограда.

Она прописана во Фроловском районе. На этой неделе женщина планировала поехать в военкомат, однако вечером воскресенья ей пришло еще одно уведомление на «Госуслуги». В нем говорилось об отмене предыдущего сообщения. Россиянке также позвонили из военкомата и принесли извинения. «Перепутали меня с каким-то мужчиной. Какие-то номера у нас похожи. Все, ехать мне туда не придется, я выдохнула», — поделилась горожанка.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что на реестр воинского учета было совершено более 19 миллионов атак.