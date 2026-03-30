В Генштабе рассказали о хакерских атаках на российский реестр воинского учета

На реестр российского воинского учета за все время его работы было совершено более 19 миллионов хакерских атак. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

«Необходимо отметить, что на протяжении всего периода эксплуатации реестр воинского учета подвергается атакам со стороны хакерских группировок», — рассказал Бурдинский.

По его словам, подавляющее большинство атак совершается с серверов, которые расположены на территории США и Аргентины.

«Благодаря мерам защиты информации реестр постоянно работал в штатном режиме, а утечек персональных данных граждан не было допущено», — заверил Бурдинский.

Ранее в Генштабе назвали срок явки призывников в военкомат при получении повестки — он не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.