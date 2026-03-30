07:58, 30 марта 2026Россия

В Генштабе назвали срок явки призывников в военкомат при получении повестки

Бурдинский: Дата явки призывников не может превышать 30 дней со дня размещения
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Дата явки призывников в военкомат не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Такой срок назвал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

«В соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина», — объяснил Бурдинский.

Он отметил, что данные правила касаются круглогодичного призыва. При этом граждане будут направляться в места службы два раза в год: в период с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Первый круглогодичный призыв на срочную службу стартовал в России 1 января. Согласно нововведению, медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь будут проводиться в течение всех 12 месяцев.

