13:52, 23 апреля 2026Экономика

У представителей одной профессии возникли проблемы с трудоустройством из-за ИИ

Глава SuperJob Захаров: Из-за ИИ упал спрос на программистов начального уровня
Дмитрий Воронин

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Глава SuperJob Алексей Захаров назвал профессию, у представителей которой уже возникают проблемы с трудоустройством на фоне внедрения инструментов искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, «системы автоматического программирования настолько совершенны», что позволяют замещать в этой сфере «малоквалифицированных» сотрудников. Об этом эксперт рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Снижения спроса нет у курьеров, их постоянно нанимают. У водителей тоже нет. А вот на программистов начального уровня спрос снижается», — поделился топ-менеджер, отметив, что из-за ИИ ситуация с работой ухудшается у тех, кто занимается «рутинным трудом, связанным с текстами и цифрами».

«Но на самом деле это достаточно долгий процесс замещения, это поколение займет», — подчеркнул Захаров.

Накануне также стало известно, что доля безработных среди завершивших учебу китайцев в возрасте до 30 лет выросла до максимальных за время наблюдения 7,7 процента, что произошло в том числе под влиянием более широкого использования искусственного интеллекта.

