Безработица выросла в Китае из-за ИИ

Bloomberg: Внедрение ИИ может вытеснить с рынка труда в Китае 70 млн человек

Доля безработных китайцев 25-29 лет выросла до максимальных с момента выделения Национальным бюро статистики таких лиц в отдельную возрастную категорию 7,7 процента против 7,2 процента в марте 2025 года. Как пишет Bloomberg, неожиданное ухудшение ситуации затронуло ключевую демографическую группу молодых специалистов, что произошло в том числе под влиянием более широкого использования искусственного интеллекта (ИИ).

Ссылаясь на оценки Citigroup, агентство отмечает, что «широко распространенное, но все еще поверхностное» внедрение ИИ способно в конечном счете лишить работы в КНР примерно 70 миллионов человек.

Безработица в КНР подскочила в прошлом месяце почти во всех сегментах рынка труда, достигнув почти 17 процентов среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет и 5,4 процента в целом по стране. При этом ИИ, отмечают авторы материала, сильнее всего угрожает именно 25-29-летним, как категории, традиционно привлекающей работодателей большим количеством соискателей, которые переходят от учебы к работе. Особенно давление технологий сказывается на тех, кто стремится занять начальные карьерные позиции, говорится в статье.

Летом 2023 года китайские власти приостановили публикацию данных о молодежной безработице, а в начале 2024-го объявили о пересмотре методики оценки показателя для разных групп населения. До этого разграничение между возрастными группами 25-29 и 25-59 лет не проводилось, теперь же статистическая служба выделила новую категорию, поскольку большинство молодых людей заканчивают обучение примерно в 24 года и могут столкнуться с первоначальной нестабильностью на рынке труда, влияние которой, как правило, стабилизируется к 29 годам.

На днях богатейший житель земли Илон Маск, состояние которого приближается к 800 миллиардам долларов, предложил бороться с последствиями безработицы, к которой приведет активное использование ИИ, гарантировав людям «всеобщий высокий доход» за счет чеков, выдаваемых властями. «ИИ/робототехника будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не произойдет», — отметил миллиардер, говоря о ситуации в США.