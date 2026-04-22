14:26, 22 апреля 2026

Безработица выросла в Китае из-за ИИ

Bloomberg: Внедрение ИИ может вытеснить с рынка труда в Китае 70 млн человек
Дмитрий Воронин

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Доля безработных китайцев 25-29 лет выросла до максимальных с момента выделения Национальным бюро статистики таких лиц в отдельную возрастную категорию 7,7 процента против 7,2 процента в марте 2025 года. Как пишет Bloomberg, неожиданное ухудшение ситуации затронуло ключевую демографическую группу молодых специалистов, что произошло в том числе под влиянием более широкого использования искусственного интеллекта (ИИ).

Ссылаясь на оценки Citigroup, агентство отмечает, что «широко распространенное, но все еще поверхностное» внедрение ИИ способно в конечном счете лишить работы в КНР примерно 70 миллионов человек.

Безработица в КНР подскочила в прошлом месяце почти во всех сегментах рынка труда, достигнув почти 17 процентов среди лиц в возрасте от 16 до 24 лет и 5,4 процента в целом по стране. При этом ИИ, отмечают авторы материала, сильнее всего угрожает именно 25-29-летним, как категории, традиционно привлекающей работодателей большим количеством соискателей, которые переходят от учебы к работе. Особенно давление технологий сказывается на тех, кто стремится занять начальные карьерные позиции, говорится в статье.

Материалы по теме:
«Ты нормальная? Он же ненастоящий!» Соцсети переполнены роликами с ИИ-животными. В чем их опасность?
«Ты нормальная? Он же ненастоящий!»Соцсети переполнены роликами с ИИ-животными. В чем их опасность?
20 апреля 2026
«Мы приближаемся к порогу» Писатели и философы помогли ИИ обрушить рынок акций на сотни миллиардов долларов. Как это произошло?
«Мы приближаемся к порогу»Писатели и философы помогли ИИ обрушить рынок акций на сотни миллиардов долларов. Как это произошло?
7 марта 2026

Летом 2023 года китайские власти приостановили публикацию данных о молодежной безработице, а в начале 2024-го объявили о пересмотре методики оценки показателя для разных групп населения. До этого разграничение между возрастными группами 25-29 и 25-59 лет не проводилось, теперь же статистическая служба выделила новую категорию, поскольку большинство молодых людей заканчивают обучение примерно в 24 года и могут столкнуться с первоначальной нестабильностью на рынке труда, влияние которой, как правило, стабилизируется к 29 годам.

На днях богатейший житель земли Илон Маск, состояние которого приближается к 800 миллиардам долларов, предложил бороться с последствиями безработицы, к которой приведет активное использование ИИ, гарантировав людям «всеобщий высокий доход» за счет чеков, выдаваемых властями. «ИИ/робототехника будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не произойдет», — отметил миллиардер, говоря о ситуации в США.

    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Россияне массово полюбили советские санатории

    Превышающая миллион рублей взятка стоила инженеру 15 лет свободы

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
