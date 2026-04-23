Бывший СССР
21:02, 23 апреля 2026

В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

В Армении началось факельное шествие в память о геноциде армян в начале XX века
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Sputnik

В столице Армении Ереване началось факельное шествие, посвященное памяти жертвам геноцида армян в начале XX века. Об этом пишет издание «Sputnik Армения».

«Традиционное факельное шествие началось с площади Республики в Ереване в память о жертвах Геноцида армян в Османской империи», — пишет издание.

Отмечается, что участники события перед началом сожгли флаг Турции, а в авангарде самого шествия находятся священники.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян заявил, что Армения политически и технически готова в любой момент открыть свою границу с Турцией.

