15:23, 23 апреля 2026Россия

В Госдуме высказались об идее введения минимального почасового размера оплаты труда

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Идея введения в России минимального почасового размера оплаты труда является логичной. Об этом заявила в беседе с RT депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В принципе, работодатели уже сегодня устанавливают такие почасовые виды оплаты с учетом того, что при норме рабочего времени за месяц заработная плата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда с учетом районных коэффициентов и гарантий, которые предусмотрены, например, региональным соглашением об оплате труда», — заявила Бессараб.

В связи с этим она отметила, что логично будет продолжать работу в данном направлении. Бессараб добавила, что в законе можно условно записать формулу расчета, но стоимость часа будет отличаться от месяца к месяцу.

Ранее сообщалось, что уровень заработной платы остается главным источником недовольства россиян. Такой вариант выбрал 41 процент работающих. Реже недовольство касается эффективности организации рабочих процессов (35 процентов) и отсутствия возможностей для профессионального развития (27 процентов).

