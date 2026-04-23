В Иране назвали предпочтительного посредника для переговоров с Вашингтоном

15:57, 23 апреля 2026

В Иране назвали Пакистан предпочтительным посредником в переговорах с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Тегеран по-прежнему рассматривает Исламабад как главного посредника в диалоге с Вашингтоном. Об этом сообщил РИА Новости иранский дипломатический источник.

«Иран по-прежнему рассматривает Исламабад как предпочтительного и надежного посредника», — заявил собеседник агентства. По его словам, между странами отсутствует кризис доверия, а каналы связи на высшем уровне остаются открытыми.

Ранее Иран в документе из 10 пунктов потребовал у США гарантий сохранения своего контроля над Ормузским проливом. Исламская Республика планирует ввести фиксированную плату в размере двух миллионов долларов за каждое судно или систему, основанную на объеме перевозимых кораблями грузов, по аналогии с той, которая используется в Суэцком канале.

Утверждается, что Иран уже опробовал такую схему в начале апреля. Тегеран требовал от танкеров, желающих пройти через пролив, предоставить подробную информацию о грузе, пункте назначения и владельце судна, прежде чем платить пошлину в размере не менее одного доллара за баррель.

