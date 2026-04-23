В российском вузе создали руку-шахматиста с 3D-камерой

В Кабардино-Балкарском университете создали робота-шахматиста с 3D-камерой

Робота-шахматиста, представляющего собой руку-манипулятор, создали в Кабардино-Балкарском государственном университете, рассказали в вузе.

Разработка объединяет аппаратное и программное обеспечение, где сочетаются элементы робототехники, машинного зрения, управляющих алгоритмов и искусственного интеллекта. Робот видит шахматную доску с помощью 3D-камеры, умеет мгновенно распознавать фигуры, определять их положение, отслеживать ходы соперника и замечать ошибки. Важным элементом системы называют специально разработанный захват, который способен чувствовать и контролировать силу сжатия.

Распознавание позиции и принятие решения занимает от 0,1 до 2 секунд, но физическое перемещение фигуры осуществляется в пределах 4–10 секунд, что обусловлено особенностями механики.

Утверждается, что робот-шахматист играет на уровне международного гроссмейстера. По словам заведующего лабораторией интеллектуальных систем Мухамеда Кипова, робот продумывает наперед с десяток комбинаций, но, как и любому роботу, ему не хватает интуиции.

В вузе планируют создать веб-платформу, на которой все желающие смогут играть с роботом.

