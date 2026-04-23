В российском вузе создали руку-шахматиста с 3D-камерой

14:39, 23 апреля 2026

В Кабардино-Балкарском университете создали робота-шахматиста с 3D-камерой
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова

Робота-шахматиста, представляющего собой руку-манипулятор, создали в Кабардино-Балкарском государственном университете, рассказали в вузе.

Разработка объединяет аппаратное и программное обеспечение, где сочетаются элементы робототехники, машинного зрения, управляющих алгоритмов и искусственного интеллекта. Робот видит шахматную доску с помощью 3D-камеры, умеет мгновенно распознавать фигуры, определять их положение, отслеживать ходы соперника и замечать ошибки. Важным элементом системы называют специально разработанный захват, который способен чувствовать и контролировать силу сжатия.

Распознавание позиции и принятие решения занимает от 0,1 до 2 секунд, но физическое перемещение фигуры осуществляется в пределах 4–10 секунд, что обусловлено особенностями механики.

Утверждается, что робот-шахматист играет на уровне международного гроссмейстера. По словам заведующего лабораторией интеллектуальных систем Мухамеда Кипова, робот продумывает наперед с десяток комбинаций, но, как и любому роботу, ему не хватает интуиции.

В вузе планируют создать веб-платформу, на которой все желающие смогут играть с роботом.

Ранее в Перми придумали роботов для сбора ягод. В техуниверситете Прикамья созданы три вида автоматизированных агентов-помощников. Каждый выполняет свою часть операций: компактные разведчики обнаруживают ягоды и строят карту местности, манипуляторы аккуратно снимают урожай, а бункеры доставляют до необходимой точки.

    Последние новости

    Буданов высказался о признании потерянных Украиной территорий

    На рыбалке под Москвой мальчик «поймал» свой глаз на крючок

    В России заявили об ответе в случае блокады Калининградской области Западом

    Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными с Россией

    Зеленский высказался об «угрозе из Белоруссии»

    Публичный скандал стал причиной лишения статуса российского судьи

    Россиянам назвали неожиданную пользу сэндвичей

    В российском вузе создали руку-шахматиста с 3D-камерой

    Россияне стали занимать больше денег на покупку машин

    Олимпийская чемпионка порвала наряд для церемонии вручения премии

    Все новости
