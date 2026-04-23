12:37, 23 апреля 2026Бывший СССР

Во Львове увековечили Джохара Дудаева

Мэр Львова открыл памятную табличку в честь Дудаева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мэр Львова Андрей Садовой открыл памятную табличку в честь первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На открытии мемориала также присутствовал бывший премьер-министр ЧРИ, эмиссар чеченских сепаратистов Ахмед Закаев.

Садовой заявил, что Украина отстаивает те же ценности, которые разделял Дудаев. Он напомнил, что Львов стал первым городом, где появилась улица, названная в честь президента Чеченской Республики Ичкерия.

В сентябре 2022 года улица Джохара Дудаева также появилась в Киеве. Помимо украинской столицы, его именем названы улицы в Иваново-Франковске, Львове, Хмельницком и поселке Гоше.

