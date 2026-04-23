Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Врач назвала три потенциально опасных действия перед сексом

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Врач Джен Кодл призвала воздержаться от совершения трех действий перед сексом. Ее слова цитирует издание Lad Bible.

Первым таким действием врач назвала прием антигистаминных средств. По словам специалистки, некоторые препараты против аллергии, например бенадрил или дифенгидрамин, подавляют выработку естественной смазки. В результате во время секса может ощущаться дискомфорт и повышается риск травм.

Еще одним потенциально опасным действием Кодл считает бритье лобковых волос непосредственно перед половым актом. «Кожа может быть потрескавшейся или раздраженной, а трение во время секса усугубит ситуацию», — предупредила она.

Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
Наконец, врач призвала не злоупотреблять алкоголем перед близостью. Она указала, что большое количество спиртного вредно в любом случае, но, помимо прочих его негативный свойств, оно ведет к снижению сексуальной активности у мужчин и может испортить романтический вечер.

Ранее пользователи форума Reddit рассказали, какие приемы женского флирта их раздражают больше всего. Многие признались, что им не нравится, когда женщины специально провоцируют ревность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok